Не только на заработки, но и отдыхать: куда чаще всего ездили украинцы в 2021 году

В Государственной пограничной службе Украины составили традиционный рейтинг стран, в которые чаще всего ездят украинцы, а также стран, из которых приезжают иностранцы.

Соответствующая статистика обнародована в Фейсбук ГПСУ.

В первом полугодии 2021 года украинцы чаще всего выезжали в Польшу. Туда за шесть месяцев отправились почти 2 миллиона человек.

Следом за ней идут Турция и Египет с показателями в 775 и 705 тысяч человек. Замыкают пятерку Венгрия и Россия - 671 и 371 тысяча соответственно.

В Украину чаще всего ездят из Молдовы, в 2021 году оттуда приехали более 368 тысяч человек. Следом идут Россия и Румыния - 198 и 109 тысяч соответственно. Четвертое и пятое место занимают Беларусь и Турция - 96 и 93 тысячи человек.

При этом в ГПСУ указывают на растущий пассажиропоток между Турцией и Украиной.

Число турецких граждан, прибывших в Украину, за по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году выросло на 29%, а вот количество украинцев, выезжавших в Турцию, и вовсе увеличилось более, чем в 6 раз.

Как сообщалось ранее, в Google рассказали, где украинцы предпочли отдохнуть в 2021 году.