Скачать
Воскресенье, 25.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
История медалиста Олимпиады Игоря Рейзлина круче любых книг по мотивации: вышел на пик карьеры только к 35 и всю жизнь тренируется с отцом
История медалиста Олимпиады Игоря Рейзлина круче любых книг по мотивации: вышел на пик карьеры только к 35 и всю жизнь тренируется с отцом
Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде в Токио
В крови было 4 промилле: что грозит женщине, устроившей смертельную аварию с украинцами в Польше
В крови было 4 промилле: что грозит женщине, устроившей смертельную аварию с украинцами в Польше
Прогноз погоды на неделю: когда в Украину вернется жара
Прогноз погоды на неделю: когда в Украину вернется жара

Не только на заработки, но и отдыхать: куда чаще всего ездили украинцы в 2021 году

Не только на заработки, но и отдыхать: куда чаще всего ездили украинцы в 2021 году
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Государственной пограничной службе Украины составили традиционный рейтинг стран, в которые чаще всего ездят украинцы, а также стран, из которых приезжают иностранцы. 

Соответствующая статистика обнародована в Фейсбук ГПСУ

В первом полугодии 2021 года украинцы чаще всего выезжали в Польшу. Туда за шесть месяцев отправились почти 2 миллиона человек. 

Следом за ней идут Турция и Египет с показателями в 775 и 705 тысяч человек. Замыкают пятерку Венгрия и Россия - 671 и 371 тысяча соответственно. 

В Украину чаще всего ездят из Молдовы, в 2021 году оттуда приехали более 368 тысяч человек. Следом идут Россия и Румыния - 198 и 109 тысяч соответственно. Четвертое и пятое место занимают Беларусь и Турция - 96 и 93 тысячи человек. 

При этом в ГПСУ указывают на растущий пассажиропоток между Турцией и Украиной.

Число турецких граждан, прибывших в Украину, за по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году выросло на 29%, а вот количество украинцев, выезжавших в Турцию, и вовсе увеличилось более, чем в 6 раз. 

Как сообщалось ранее, в Google рассказали, где украинцы предпочли отдохнуть в 2021 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 193

Все по теме:

Молдова, Египет, Румыния, Турция, Польша, Россия, ГПСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Избитый на турбазе в России министр скончался в больнице, не приходя в сознание
02 В Одессе автомобиль перевернулся на ходу и полетел на группу пешеходов: видео момента аварии и фото последствий
03 "Разбитые головы, задержания, испорченные настроения": как в Одессе прошел концерт Макса Коржа (видео)
04 В "Газпроме" ответили "Нафтогазу": "Никто не предлагал Украине российский газ"
05 Беринчик досрочно остановил "Русского молота" в бою на голых кулаках (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это действительно война&quot;: в США обратились к России из-за Украины
"Это действительно война": в США обратились к России из-за Украины
Улицы превратились в реки: Бельгию затопило второй раз за 10 дней (фото, видео)
Улицы превратились в реки: Бельгию затопило второй раз за 10 дней (фото, видео)
&quot;В п***у едь, поняла?&quot; Продавщица в Харькове отказалась обслуживать покупателей на украинском (видео)
"В п***у едь, поняла?" Продавщица в Харькове отказалась обслуживать покупателей на украинском (видео)
Играть на поле больше нельзя: что стало со стадионом &quot;Черноморец&quot; после концертов Коржа и Монатика (фото)
Играть на поле больше нельзя: что стало со стадионом "Черноморец" после концертов Коржа и Монатика (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь