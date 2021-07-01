Страх путешествовать отступает: где украинцы проводят отпуск в 2021 году

Бердянск, Железный Порт и Коблево - такой ТОП-3 поисковых запросов украинцев в Google об летнем отдыхе в Украине. В десятку наиболее популярных попали также Затока, Кирилловка, Одесса, Арабатская Стрелка, Седово, Скадовск и Счастливцево.

Данные поисковых запросов пользователей за последние три месяца опубликовал Google. В компании отметили, что из-за ограничений на выезд за границу, люди продолжают больше интересоваться отдыхом внутри страны.

Но поскольку есть тенденция к открытию границ других стран для украинцев, туристы начали искать и зарубежные направления. Уже который год первенство держит Турция.

Также в десятке популярных направлений туризма летом 2021 - Кипр, который недавно изменил правила въезда для украинцев, Албания, Болгария, Черногория, Хорватия, Греция, Египет, Грузия и ОАЭ.

Многие украинские туристы ждут открытия границ с Европейским Союзом - про перспективы рассказал спикер МИДа.