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Четверг, 01.07.2021
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"В этом нет политики": в МИД объяснили, когда ЕС может открыть границу для Украины

"В этом нет политики": в МИД объяснили, когда ЕС может открыть границу для Украины
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф Экономическая правда

В Министерстве иностранных дел ждут, что ЕС признает Украину безопасной страной для путешествий через 2 недели. В четверг, 1 июля, в списке безопасных добавились Азербайджан, Армения, Канада, Катар, Бруней, Черногория и ряд других - всего 11 стран. 

Про то, что выбор государств - не мотивирован политически заявил спикер МИДа Олег Николенко в комментарии Европейской правде. 

Он отметил, что оценка показателей опиралась на данные, давностью несколько недель. Тогда показатели были выше чем сейчас. Но поскольку Украина  приблизилась к норме Еврокомиссии, шанс попасть  список есть:

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его следующего пересмотра", - отметил Олег Николенко. 

Ближайший пересмотр списка - через 2 недели. Там учитываются показания заболеваемости, распространение мутировавшего штамма, количество тестов на коронавирус и позитивных результатов. Участие Украины в этом списке не гарантирует открытия границ каждого государства, ведь решение Еврокомиссии носит рекомендательный характер. Также МИД работает над вопросами признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID сертификатов. Напомним, что "Телеграф" раньше сообщал, что одна из популярных в Украине вакцин не признана ЕС.

Также, изменились правила отдыха на Кипре. С 1 июля некоторые вакцинированные от коронавируса украинцы смогут отдохнуть на Кипре без ПЦР-теста и изоляции.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Европейский союз, Граница, Министерство иностранных дел, Коронавирус, Covid-19.
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