Трех попыток не хватило - на границе задержали россиянина, который упорно пытался попасть в Украину

В Черниговской области россиянин, которому уже дважды отказывали в пересечении украинской границы, пытался с помощью посредника подкупить сотрудника Госпогранслужбы.

О задержании гражданина РФ сообщили в ведомстве.

С помощью гражданина Украины, мужчина пытался дать взятку в размере 1000 долларов США. Инцидент произошел в пункте пропуска "Новые Яриловичи". Задержали правонарушителя "на горячем".

(Фото: ГПСУ)

Изобличение и задержание - результат сотрудничества ведомств. В разработке принимали участике сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогрнаслужба, следователи из управления Нацполиции в Черниговской области, при процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры и при силовой поддержке пограничников спецподразделения «ДОЗОР».

В ближайшее время россиянину должны вручить подозрение и избрать меру пресечения украинцу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ накрыла ботоферму, которая работала на Россию.