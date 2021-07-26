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Створили понад 12 тисяч акаунтів: СБУ "накрила" проросійську ботоферму на Заході України

Створили понад 12 тисяч акаунтів: СБУ "накрила" проросійську ботоферму на Заході України
Оновлено 12:11 Сьогодні Телеграф СБУ

Служба безпеки України відзвітувала про ліквідацію потужної ботоферми в Івано-Франківській області. Вона працювала, в основному, на замовлення з РФ.

Про це повідомляється на сайті відомства.

З початку року "підприємство" зареєструвало фейкових акаунтів з 12 тисяч SIM карт, як українських, так і російських мобільних операторів. Її засновник - місцевий фахівець з телекомунікацій і інформаційних технологій.

СБУ симкарты

(Фото: СБУ)

Ботоферма займалася накруткою переглядів, лайків та коментарів в соціальних мережах. Послуги оплачувалися в рублях.

Під час обшуку в організатора нелегального бізнесу виявили SIM-шлюзи, майже три тисячі карток різних мобільних операторів, спеціальну комп'ютерну та телекомунікаційну техніку.

СБУ следователь

СБУ график

(Фото: СБУ)

Слідство триває. Організатору ботоферми готуються оголосити підозру по 361 статті Кримінального кодексу України.

Санкції статті передбачають штраф до понад мільйона гривень (від 600 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходу) або до п'яти років за ґратами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві СБУ викрила схему з підробленими ПЛР-тестами.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 41

Все по темі:

СБУ, РФ, Ивано-Франковская область, Лайки, Ботоферма.
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