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Турфирмы изобрели новый вид мошенничества с поддельными ПЦР-тестами, их "накрыла" СБУ (фото)

Турфирмы изобрели новый вид мошенничества с поддельными ПЦР-тестами, их "накрыла" СБУ (фото)
18:08 Сегодня Телеграф МБХ медиа

В Киеве 22 июля Служба безопасности Украины разоблачила схему с поддельными ПЦР-тестами, которую проворачивали столичные туристические фирмы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Киевские турфирмы продавали справки о сдаче анализов, хотя никто их не сдавал. Чтобы получить такую справку, нужно было заплатить 1000-1200 грн.

Внешний вид сертификата точно такой же, как у настоящего документа, сообщают в спецслужбе. Этот сертификат подтверждал отсутствие инфицирования Covid-19 и имел заверение печаткой, QR-код, перевод на английский, как и настоящий документ.

Его будто бы выдавали медики в одной из столичных больниц.

Но правоохранители раскрыли схему и остановили мошенническое подделывание тестов для туристов.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Индонезии мужчина в аэропорту надел никаб и пытался воспользоваться справкой своей жены о ПЦР-тесте на коронавирус, ведь его тест имел положительный результат.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

СБУ, Туризм, Мошенники, Подделка, ПЦР-тесты, Турфирмы.
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