Мужчина переоделся женщиной, чтобы обойти COVID-ограничения в аэропорту. И шалость почти удалась

В Индонезии полиция задержала в аэропорту мужчину, который надел никаб (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз) и пытался воспользоваться справкой своей жены о ПЦР-тесте на коронавирус. Историю о креативном пассажире разместил CNN.

Сначала мужчине в женском одеянии удалось перехитрить сотрудников аэропорта в Джакарте при проверке документов перед полетом. Пассажир использовал удостоверение личности своей жены и документы о прохождении теста на Covid-19.

Фиктивную "смену пола" пассажира обнаружили уже в самолета по пути в город Тернате, куда и следовал нарушитель эпидемиологических норм. Одна из бортпроводниц заметила, как женщина вошла в туалет, но вышла без никаба и "превратилась" в мужчину.

Оказалось, что пассажир на самом деле инфицирован коронавирусом – ПЦР-тест показал положительный результат. Пока что мужчину поместили в самоизоляцию, он находится дома. Позже правоохранители продолжат расследование.

Напомним, журналист рассказал, как в "Борисполе" вымогают деньги за ПЦР-тесты: аэропорт "переводит стрелки" на SkyUp, а тот - на ГПСУ.