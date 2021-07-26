Скачать
Понеділок, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Відсьогодні ще три країни відкривають двері для українців
Відсьогодні ще три країни відкривають двері для українців
Росія і Білорусь все ще в лідерах: в які країни їдуть українці і звідки до нас приїжджають найчастіше (інфографіка)
Росія і Білорусь все ще в лідерах: в які країни їдуть українці і звідки до нас приїжджають найчастіше (інфографіка)
Пентагон опублікував унікальне відео з літаком, призначеним для "кінця світу"
Пентагон опублікував унікальне відео з літаком, призначеним для "кінця світу"
Відновленню не підлягає: у перехворілих коронавірусом людей знайшли нову особливість
Відновленню не підлягає: у перехворілих коронавірусом людей знайшли нову особливість

Росія і Білорусь все ще в лідерах: в які країни їдуть українці і звідки до нас приїжджають найчастіше (інфографіка)

Росія і Білорусь все ще в лідерах: в які країни їдуть українці і звідки до нас приїжджають найчастіше (інфографіка)
Оновлено 13:28 Сьогодні Телеграф

В Україні зростає популярність турецьких курортів. Попри підвищення рівня захворюваності коронавірусом в країні, Туреччина залишається в ТОПі популярних країн для візиту. Кількість туристів з України збільшилася в 6 разів за перше півріччі 2021.

Серед популярних напрямків з України Держприкордонслужба називає також Польщу, Єгипет, Угорщину і Росію. Туреччина займає другу позицію в списку.

"Телеграф" підготував інфографіку - куди українці їдуть відпочивати та працювати у 2021 році.

Куди подорожують українці 2021

Росія, Румунія, Польща та Угорщина також потрапили в перелік країн, звідки туристи їдуть в Україну. На першому місці - сусідня Молдова, вона лідирує зі значним відривом. Другою стала Росія - за перші пів року 2021, майже 200 тисяч росіян приїжджали в Україну.

Туристи в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Польщі українці найчастіше їздять на заробітки. Також Україна для росіян іноді настільки приваблива, що громадянин РФ тричі намагався подолати кордон, незважаючи на заборону.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 64

Все по темі:

Молдова, Туризм, Румуния, Росія, "Кордон", Україна.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мовний скандал в Харкові: продавщицю, що послала клієнтку "в п**ду", звільнили
02 Перші особи США проігнорують Кримську платформу, з Вашингтона приїде лише член уряду
03 Що ж таке криза середнього віку і як з нею впоратися?
04 Відпочиваючим на замітку: в Туреччині різко погіршилася ситуація з Covid-19
05 Жодного медика - в Україні впала кількість нових випадків COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Американці хочуть випробовувати в Україні ліки проти Covid-19 в Мінздраві пояснили, чому вибрали нас
Американці хочуть випробовувати в Україні ліки проти Covid-19 в Мінздраві пояснили, чому вибрали нас
Жодного медика - в Україні впала кількість нових випадків COVID-19
Жодного медика - в Україні впала кількість нових випадків COVID-19
Кандидатка у канцлери Німеччини &quot;№1&quot; потрапила в расистський скандал: подробиці
Кандидатка у канцлери Німеччини "№1" потрапила в расистський скандал: подробиці
Створили понад 12 тисяч акаунтів: СБУ &quot;накрила&quot; проросійську ботоферму на Заході України
Створили понад 12 тисяч акаунтів: СБУ "накрила" проросійську ботоферму на Заході України
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся