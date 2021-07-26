Росія і Білорусь все ще в лідерах: в які країни їдуть українці і звідки до нас приїжджають найчастіше (інфографіка)

В Україні зростає популярність турецьких курортів. Попри підвищення рівня захворюваності коронавірусом в країні, Туреччина залишається в ТОПі популярних країн для візиту. Кількість туристів з України збільшилася в 6 разів за перше півріччі 2021.

Серед популярних напрямків з України Держприкордонслужба називає також Польщу, Єгипет, Угорщину і Росію. Туреччина займає другу позицію в списку.

"Телеграф" підготував інфографіку - куди українці їдуть відпочивати та працювати у 2021 році.

Росія, Румунія, Польща та Угорщина також потрапили в перелік країн, звідки туристи їдуть в Україну. На першому місці - сусідня Молдова, вона лідирує зі значним відривом. Другою стала Росія - за перші пів року 2021, майже 200 тисяч росіян приїжджали в Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Польщі українці найчастіше їздять на заробітки. Також Україна для росіян іноді настільки приваблива, що громадянин РФ тричі намагався подолати кордон, незважаючи на заборону.