Укр

Поляков в Украине ущемляют? МИД Украины ответил на обвинения

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Польский и украинский флаги. Новость обновлена 30 октября 2021, 15:46
Польский и украинский флаги.

Поляки подняли вопросы веры, языка и истории.

В Польше, которая пользуется у украинцев спросом как место заработка, замглавы министра иностранных дел Шимон Шинковский заявил, что жизнь поляков в Украине меняется в худшую сторону. 

Об этом сообщает Рolskieradio24.

Он отметил, что не только экономический кризис, который заставляет молодых людей польского происхождения уезжать на историческую родину, но эпидемия коронавируса ухудшила положение представителей диаспоры. При этом он отметил ряд субъективных факторов. Среди них — прославление людей связанных с геноцидом поляков в 1943-44 годах, прекращение эксгумации польских жертв, проблемы с образованием на родном языке и со свободой вероисповедания. 

В украинском МИДе уже ответили на эти заявления, удивившись, что они прозвучали после встречи на которой обсуждали вопросы образования поляков в Украине и украинцев в Польше. Спикер министерства Олег Николенко назвал заявления Шинковского "некорректными" и призвал соседнюю страну воздержаться от оценок, которые идут вразрез с действительными мерами стран для улучшения отношений. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Польше погиб украинский парень, который поехал на заработки — его пытали в вытрезвителе.

Теги:
#Украина #Польша #Дискриминация #Министерство иностранных дел
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