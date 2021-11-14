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На Донбасі окупанти обстріляли село: зруйновано будинки, люди потрапили під завал (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Через обстріл пошкоджено чотири будинки Новина оновлена 14 листопада 2021, 12:54
Через обстріл пошкоджено чотири будинки

Атака пройшла без загиблих, проте українського захисника було поранено

Неспокійно пройшла на Донбасі ніч із 13 на 14 листопада — російські окупанти вели прицільний вогонь по населеному пункту Невельське, що на Донеччині.

Подробиці повідомили у Telegram-каналі "donetchanyn".

Відомо, що вів вогонь із заборонених "мінськими домовленостями" 120-міліметрових мінометів. Окупанти "кошмарили" Невельське протягом кількох годин.

Ранок неділі багато місцевих зустрічали зі зруйнованими будинками
Ранок неділі багато місцевих зустрічали зі зруйнованими будинками

За цей час різні пошкодження від снарядів отримали чотири домогосподарства. Два із них майже вщент зруйновані. Десь пробиті цегляні стіни, а подекуди через обстріл стався повноцінний обвал житла.

Ось таку "вентиляцію" влаштували мешканцям Невельського окупанти
Ось таку "вентиляцію" влаштували мешканцям Невельського окупанти
Деякі будинки просто обвалилися
Деякі будинки просто обвалилися

У досить неприємну ситуацію потрапила пара місцевих пенсіонерів, які опинилися під уламками власного будинку. Завдяки оперативному втручанню рятувальників врятувати 65-річну жінку та 63-річного чоловіка вдалося досить швидко.

Бойовики стріляли у мирні будівлі
Бойовики стріляли у мирні будівлі
Один із пошкоджених будинків у Невельському
Один із пошкоджених будинків у Невельському

Втрат серед мирного населення, на щастя, не зафіксовано. Однак під час обстрілу тяжкі поранення отримав один із українських захисників. Зараз він перебуває під наглядом медиків, вони виборюють його життя.

Додамо, що село Невельське знаходиться зовсім поряд із лінією розмежування, але на підконтрольній українцям території. Від нього якихось 24 кілометри до окупованого Росією Донецька.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розкрив деталі загибелі двох українських десантників на Донбасі. За словами екс-розвідника Андрія Римарука, у місці проведення захисниками бойової операції часто орудують російські диверсанти — це одне із найнебезпечніших місць на фронті.

Теги:
#Донецька область #Обстріл #Війна #Донбас #ОРДЛО
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