Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук рассказал о том, что может произойти на Донбассе и украино-белорусской границе

"На Донбассе в последнее время – неспокойно. Недавно Украина потеряла на Луганщине двух защитников, служивших в 79 отдельной десантно-штурмовой бригаде Николаева. Участились обстрелы из запрещенных "минскими договоренностями" 120-миллиметровых минометов. А переговоры в тупике. И придать динамику переговорному процессу может только Кремль. Только его желание договариваться. Которого нет.

Тем временем на фронте ВСУ укрепляют свои позиции. Применение «Байрактара» в октябре не только для сбора разведданных, но и для уничтожения одной из пушек противника имело огромный информационно-психологический эффект на оккупантов. Они теперь каждый вылет «Байрактара» фиксируют, всё равно откуда. Даже если над Черным морем летит. Причем это делают не только сепары, но и главные российские пропагандистские Телеграмм-каналы.

Еще один важный момент. Вооруженные силы Украины имеют сейчас мощную поддержку мирных жителей Донбасса. В той же Старомарьевке, вокруг которой вспыхнуло жесткое противостояние в октябре, и у которой как раз таки был применен «Байрактар» в боевом смысле, недавно появились защитные рубежи. Это отметили и представители СММ ОБСЕ. А суть в том, что местные жители устали от того, что находятся в так называемой «серой зоне». И они самостоятельно начали возводить защитные рубежи, демонстрируя, что не хотят быть «серой зоной», а хотят чувствовать себя именно в Украине. Иметь защиту, получать нормальное социальное обеспечение, свет, газ, воду.

История о том, что на Донбассе можно «перестать стрелять» и начать «договариваться» разбилась о жесткие реалии. И я, как, кстати, большинство военных, считаю, то доктрина, которая использовалась до 2017 года, полностью себя оправдывала. А именно – «ползучая» деоккупация. Постепенно, метр за метром, продвижение вперед, освобождение украинских территорий в так называемой «серой зоне».

Та же Авдеевская промка была именно так в свое время отбита. А это – ключевая позиция на том участке фронта.

Причем наши потери во время такой «ползучей войны», когда мы продвигается вперед, и во время стояния на месте, как сейчас, практически одинаковы.

Новый главком Валерий Залужный, в отличие от прошлого, как говорится, «жил на земле». Знает непосредственно командиров не только бригад, но и ротных, взводных опорных пунктов. Линию разграничения знает, как свои пять пальцев. И ситуация во многом будет зависеть от действий военного, военно-политического руководства.

Недавний визит нового министра обороны Алексея Резникова в зону ООС подтвердил заинтересованность в работе на результат. Как и его визит в приморские Скадовск и Бердянск, где ведутся работы по созданию новых военных городков. Это говорит о стратегическом укреплении и подготовке к размещению там ракетных комплексов «Нептун», чтобы нейтрализовать угрозу с Азовского моря от флотилий РФ.

Будет эскалация или нет – зависит от военно-политического руководства РФ. Но сейчас они заняты Беларусью и искусственными попытками создать так называемый миграционный кризис на границе с Польшей.

Скорее всего – скоро нечто подобное мы увидим и на украино-белорусской границе».