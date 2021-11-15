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История о том, что на Донбассе можно "перестать стрелять" и начать "договариваться", разбилась о жесткие реалии - Михаил Макарук

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Михаил Макарук Михаил Макарук
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Вооруженные силы Украины имеют сейчас мощную поддержку мирных жителей Донбасса, говорит эксперт
Вооруженные силы Украины имеют сейчас мощную поддержку мирных жителей Донбасса, говорит эксперт

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук рассказал о том, что может произойти на Донбассе и украино-белорусской границе

"На Донбассе в последнее время – неспокойно. Недавно Украина потеряла на Луганщине двух защитников, служивших в 79 отдельной десантно-штурмовой бригаде Николаева. Участились обстрелы из запрещенных "минскими договоренностями" 120-миллиметровых минометов. А переговоры в тупике. И придать динамику переговорному процессу может только Кремль. Только его желание договариваться. Которого нет.

Тем временем на фронте ВСУ укрепляют свои позиции. Применение «Байрактара» в октябре не только для сбора разведданных, но и для уничтожения одной из пушек противника имело огромный информационно-психологический эффект на оккупантов. Они теперь каждый вылет «Байрактара» фиксируют, всё равно откуда. Даже если над Черным морем летит. Причем это делают не только сепары, но и главные российские пропагандистские Телеграмм-каналы.

Еще один важный момент. Вооруженные силы Украины имеют сейчас мощную поддержку мирных жителей Донбасса. В той же Старомарьевке, вокруг которой вспыхнуло жесткое противостояние в октябре, и у которой как раз таки был применен «Байрактар» в боевом смысле, недавно появились защитные рубежи. Это отметили и представители СММ ОБСЕ. А суть в том, что местные жители устали от того, что находятся в так называемой «серой зоне». И они самостоятельно начали возводить защитные рубежи, демонстрируя, что не хотят быть «серой зоной», а хотят чувствовать себя именно в Украине. Иметь защиту, получать нормальное социальное обеспечение, свет, газ, воду.

История о том, что на Донбассе можно «перестать стрелять» и начать «договариваться» разбилась о жесткие реалии. И я, как, кстати, большинство военных, считаю, то доктрина, которая использовалась до 2017 года, полностью себя оправдывала. А именно – «ползучая» деоккупация. Постепенно, метр за метром, продвижение вперед, освобождение украинских территорий в так называемой «серой зоне».

Та же Авдеевская промка была именно так в свое время отбита. А это – ключевая позиция на том участке фронта.

Причем наши потери во время такой «ползучей войны», когда мы продвигается вперед, и во время стояния на месте, как сейчас, практически одинаковы.

Новый главком Валерий Залужный, в отличие от прошлого, как говорится, «жил на земле». Знает непосредственно командиров не только бригад, но и ротных, взводных опорных пунктов. Линию разграничения знает, как свои пять пальцев. И ситуация во многом будет зависеть от действий военного, военно-политического руководства.

Недавний визит нового министра обороны Алексея Резникова в зону ООС подтвердил заинтересованность в работе на результат. Как и его визит в приморские Скадовск и Бердянск, где ведутся работы по созданию новых военных городков. Это говорит о стратегическом укреплении и подготовке к размещению там ракетных комплексов «Нептун», чтобы нейтрализовать угрозу с Азовского моря от флотилий РФ.

Будет эскалация или нет – зависит от военно-политического руководства РФ. Но сейчас они заняты Беларусью и искусственными попытками создать так называемый миграционный кризис на границе с Польшей.

Скорее всего – скоро нечто подобное мы увидим и на украино-белорусской границе».

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#Россия #Граница #Война #Донбасс
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