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Історія про те, що на Донбасі можна "перестати стріляти" та почати "домовлятися", розбилася об жорсткі реалії - Михайло Макарук

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Михайло Макарук Михайло Макарук
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Збройні сили України мають зараз потужну підтримку мирних мешканців Донбасу, каже експерт
Збройні сили України мають зараз потужну підтримку мирних мешканців Донбасу, каже експерт

Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm" Михайло Макарук розповів про те, що може статися на Донбасі та українсько-білоруському кордоні

"На Донбасі останнім часом – неспокійно. Нещодавно Україна втратила на Луганщині двох захисників, які служили у 79 окремій десантно-штурмовій бригаді Миколаєва. Почастішали обстріли із заборонених "мінськими домовленостями" 120-міліметрових мінометів. А переговори у глухому куті. І надати динаміку переговорному процесу може тільки Кремль, тільки його бажання домовлятися, якого немає.

Тим часом на фронті ЗСУ зміцнюють свої позиції…"

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Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Росія #Кордон #Війна #Донбас
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