Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm" Михайло Макарук розповів про те, що може статися на Донбасі та українсько-білоруському кордоні

"На Донбасі останнім часом – неспокійно. Нещодавно Україна втратила на Луганщині двох захисників, які служили у 79 окремій десантно-штурмовій бригаді Миколаєва. Почастішали обстріли із заборонених "мінськими домовленостями" 120-міліметрових мінометів. А переговори у глухому куті. І надати динаміку переговорному процесу може тільки Кремль, тільки його бажання домовлятися, якого немає.

Тим часом на фронті ЗСУ зміцнюють свої позиції…"