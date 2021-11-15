Історія про те, що на Донбасі можна "перестати стріляти" та почати "домовлятися", розбилася об жорсткі реалії - Михайло Макарук
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Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm" Михайло Макарук розповів про те, що може статися на Донбасі та українсько-білоруському кордоні
"На Донбасі останнім часом – неспокійно. Нещодавно Україна втратила на Луганщині двох захисників, які служили у 79 окремій десантно-штурмовій бригаді Миколаєва. Почастішали обстріли із заборонених "мінськими домовленостями" 120-міліметрових мінометів. А переговори у глухому куті. І надати динаміку переговорному процесу може тільки Кремль, тільки його бажання домовлятися, якого немає.
Тим часом на фронті ЗСУ зміцнюють свої позиції…"
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