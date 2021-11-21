На Донбасі ближче до ночі різко посилилися обстріли: окупанти говорять про бій із ЗСУ (відео та карта)

Стрілянину почали чути вже у темний час доби.

Увечері 21 листопада мешканці окупованих Горлівки та Ясинуватої чули стрілянину з боку лінії розмежування.

Відео записами на яких нібито чути звуки пострілів було оприлюднено у телеграм-каналі Типовий Донецьк.

Варто зазначити, що через якість відео складно визначити, де саме і коли було знято відповідні матеріали.

На ресурсах з непідконтрольних територій з’явилася інформація про те, що важкий бій зав’язався біля Майорська.

У коментарях до записів мешканці Ясинуватої заявили, що у населеному пункті тихо.

У зведенні ООС станом на 17:00 зазначалося, що за день окупанти двічі порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ЗСУ у напрямку Попасної та Катеринівки.

При тому біля Попасної обстріли велися із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів.

Втрат у лавах захисників України не було.

Як повідомлялося раніше, глава Управління військової розвідки України Кирило Буданов раніше заявляв, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення в Україну вже у перших місяцях наступного року.