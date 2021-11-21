Укр

На Донбассе к ночи резко усилились обстрелы: оккупанты говорят про бой с ВСУ (видео и карта)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Донбасс Новость обновлена 21 ноября 2021, 23:07
Донбасс

Стрельбу начали слышать уже в темное время суток.

Вечером 21 ноября жители оккупированных Горловки и Ясиноватой слышали стрельбу со стороны линии разграничения.

Видео записями на которых якобы слышны звуки выстрелов были обнародованы в телеграм-канале Типичный Донецк.

Стоит отметить, что из-за качества видео сложно определить, где именно и когда были отсняты соответствующие материалы.

Вместе с тем на ресурсах с неподконтрольных территорий появилась информация о том, что тяжелый бой завязался возле Майорска.

В комментариях к записям жители Ясиноватой заявили, что в населенном пункте тихо.

В сводке ООС по состоянию на 17:00 отмечалось, что за день оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ в направлении Попасной и Катериновки.

При том, возле Попасной обстрелы велись с запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов.

Потерь в рядах защитников Украины не было.

Как сообщалось ранее, глава Управления военной разведки Украины Кирилл Буданов ранее заявлял, что Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину уже в первых месяцах следующего года.

Теги:
#Стрельба #Донбасс #Горловка #Ясиноватая #ОРДЛО
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