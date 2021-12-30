Укр

Байден позвонит Зеленскому? Что говорят в Офисе президента

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Дата вероятного разговора между Байденом и Зеленским пока неизвестна Новость обновлена 30 декабря 2021, 13:15
Дата вероятного разговора между Байденом и Зеленским пока неизвестна

На Банковой рассчитывают, что в этот раз повторится сценарий предыдущего общения глав государств

Накануне вечером, 29 декабря, стало известно о подготовке телефонной беседы между американским лидером Джозефом Байденом и российским президентом Владимиром Путиным. Позже пошли инсайды о вероятном звонке Байдена и главе украинского государства Владимиру Зеленскому.

Как на такую информацию реагируют в Офисе президента, сообщает "УНИАН".

Позицию Банковой озвучил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, исключать вероятность телефонного разговора между главами государств нельзя, хотя ее официально и не подтверждали.

Чиновник считает, что вполне может повториться сценарий общений президентов, который прослеживался в начале декабря. Напомним, что тогда с Зеленским переговорили представители Белого дома, затем Байден провел телефонный "мост" с Путиным. И только после этого американский лидер созвонился с Владимиром Зеленским.

"Сейчас это также будет логичным и ожидаемым шагом", — заявил Никифоров.

При этом он подчеркнул, что ни время или дата, ни формат переговоров между президентами Соединенных Штатов и Украины пока не обсуждались.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какие темы могут обуждаться Байденом и Путиным во время беседы 30 декабря. Согласно инсайдам, американский президент может потребовать от Кремля отвода всех войск от украинских границ.

Это не удивительно, учитывая то, что количество российских военнослужащих у восточных областей Украины постоянно увеличивается.

Теги:
#Украина #США #Россия #Переговоры #Владимир Путин #Джо Байден #Владимир Зеленский
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