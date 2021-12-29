Розмова Байдена та Путіна: стало відомо, що США вимагатимуть у Росії

Американський лідер хоче повернутися до дипломатичного вирішення українського питання

На пізній вечір четверга, 30 грудня, запланована чергова, вже друга за останній місяць, телефонна розмова між американським лідером Джозефом Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомив у своєму Twitter журналіст Джек Детч, у Вашингтоні наполягатимуть на повному відведенні російських військ від українських кордонів.

Таку інформацію Детч отримав від анонімного джерела у Білому Домі. Байдена начебто не влаштовує постійна дислокація великої кількості армії РФ поряд з Україною.

Журналіст поспілкувався із чиновником з адміністрації Байдена

Також одним із аспектів майбутньої бесіди, за інформацією телеканалу CNN, стане спроба повернення виключно до дипломатичного вирішення українського питання.

Інакше США будуть змушені посилити антиросійські санкції, які готують Вашингтон разом із європейськими союзниками. Ці обмеження набудуть чинності, якщо Росія все ж таки ризикне розпочати повномасштабну війну з Україною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що, на думку секретаря РНБО Олексія Данилова, кількість російських військових на кордоні України не надто велика, проте небезпека атаки все одно існує. Одним із місць ймовірного наступу може стати Маріуполь.

Водночас стало відомо, скільки українців готові стати на захист держави у разі потреби.