Названо регіони, де російські війська можуть піти в наступ проти України

Біля українського кордону фіксуються незначні переміщення російської армії

У Росії можуть наважитися на повномасштабну війну з Україною, адже це допомогло б Кремлю "закрити" питання з належністю Криму. Однак для цього країні-агресору доведеться значно збільшити кількість своїх військовослужбовців.

Така думка секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова прозвучала під час інтерв’ю виданню "Настоящее время".

За словами чиновника, величезного накопичення ворожих військ українська розвідка не фіксує. Проте військовослужбовці постійно здійснюють деякі переміщення неподалік від кордону з Україною.

При цьому Данилов вважає, що Росії знадобиться в три-п’ять разів більше людських ресурсів, якщо там планують серйозно протистояти Україні. Інакше будь-яку атаку ми відіб’ємо з легкістю.

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Проте секретар РНБО наголошує, що загрози, що походять від Росії, заперечувати не можна. Більше того, вони є постійними протягом останніх семи років. Все тому, що російські військові перебувають на Донбасі та ведуть війну проти української армії.

Серед ділянок, які можуть створювати певну небезпеку, Данилов відзначив безпосередньо окуповані території Донеччини та Луганщини. Також деяка можливість нападу існує з боку Маріуполя.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв скільки українців, на думку Олексія Данилова, готові обороняти країну у разі повноцінної війни з Росією.

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