Укр

Названы регионы, где российские войска могут пойти в наступление против Украины

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Угроза нападения является постоянной на протяжении уже семи лет, говорит Данилов Новость обновлена 29 декабря 2021, 21:34
Угроза нападения является постоянной на протяжении уже семи лет, говорит Данилов

Возле украинской границы фиксируются незначительные перемещения российской армии

В России могут решиться на полномасштабную войну с Украиной, ведь это помогло бы Кремлю "закрыть" вопрос с принадлежностью Крыма. Однако для этого стране-агрессору придется значительно увеличить количество своих военнослужащих.

Такое мнение секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова прозвучало во время интервью изданию "Настоящее время".

По словам чиновника, громадного скопления вражеских войск украинская разведка не фиксирует. Однако военнослужащие постоянно совершают некоторые перемещения неподалеку границы с Украиной.

При этом Данилов считает, что России понадобится в три-пять раз больше человеческих ресурсов, если там планируют всерьез противостоять Украине. В противном случае любую атаку мы отобьем с легкостью.

Однако секретарь СНБО подчеркивает, что угрозы, исходящей от России, исключать нельзя. Более того — она постоянна на протяжении последних семи лет. Все потому, что российские военные постоянно находятся на Донбассе и ведут войну против украинской армии.

Среди участков, которые могут создавать определенную опасность, Данилов отметил непосредственно оккупированные территории Донетчины и Луганщины. Также некоторая вероятность нападения существует со стороны Мариуполя.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцев, по мнению Алексея Данилова, готовы оборонять страну в случае полноценной войны с Россией.

Также мы писали о том, какие действия следует предпринимать мирному населению в случае вражеского наступления.

Теги:
#Украина #Россия #Нападение #Война #Донбасс #Наступление #ОРДЛО
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