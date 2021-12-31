Байден после разговора с Путиным позвонит Зеленскому: названа дата
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Украина и США скоординируют свои дальнейшие шаги.
Как и ожидалось, после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным президент США Джо Байден намерен поговорить и с руководством нашей страны.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Твиттер.
"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером — США, ничего об Украине без Украины", — написал он.
Зеленский сообщил, что его разговор с Байденом состоится в воскресенье, 2 января. Он ожидает, что во время беседы будут скоординированы дальнейшие шаги по обеспечению мира в Украине и всей Европе.
Как сообщалось ранее, переговоры Байдена и Путина состоялись вечером 30 декабря. В американских СМИ по их итогам сообщили, что они не стали революционными, однако дали возможность подготовить почву для дальнейших переговоров.
В частности США пообещали в случае дальнейшей эскалации ситуации на границе России и Украины выделить дополнительную помощь ВСУ, а также усилить позиции НАТО в Европе.
В России же сообщили, что после разговора США дали обещание не размещать наступательное оружие в Украине.
Разговор между президентами двух стран прошел на фоне звучащих в СМИ заявлений о том, что Россия продолжает наращивать группировку войск на границе с Украиной. Однако в СНБО заверяют, что Кремль "физически" не способен начать вторжение в начале 2022 года, в связи с чем украинцам посоветовали "праздновать спокойно".
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