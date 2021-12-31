Байден после разговора с Путиным позвонит Зеленскому: названа дата

Украина и США скоординируют свои дальнейшие шаги.

Как и ожидалось, после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным президент США Джо Байден намерен поговорить и с руководством нашей страны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Твиттер.

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером — США, ничего об Украине без Украины", — написал он.

Зеленский сообщил, что его разговор с Байденом состоится в воскресенье, 2 января. Он ожидает, что во время беседы будут скоординированы дальнейшие шаги по обеспечению мира в Украине и всей Европе.

Как сообщалось ранее, переговоры Байдена и Путина состоялись вечером 30 декабря. В американских СМИ по их итогам сообщили, что они не стали революционными, однако дали возможность подготовить почву для дальнейших переговоров.

В частности США пообещали в случае дальнейшей эскалации ситуации на границе России и Украины выделить дополнительную помощь ВСУ, а также усилить позиции НАТО в Европе.

В России же сообщили, что после разговора США дали обещание не размещать наступательное оружие в Украине.

Разговор между президентами двух стран прошел на фоне звучащих в СМИ заявлений о том, что Россия продолжает наращивать группировку войск на границе с Украиной. Однако в СНБО заверяют, что Кремль "физически" не способен начать вторжение в начале 2022 года, в связи с чем украинцам посоветовали "праздновать спокойно".