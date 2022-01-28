Укр

Что-то знают? В пограничных с Россией Сумах "забаррикадировали" здание полиции (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Управление патрульной полиции Сумской области Новость обновлена 28 января 2022, 17:20
Управление патрульной полиции Сумской области

Пока такие действия полицейских вызывают больше вопросов, чем существует ответов

В сети появилась фотография помещения сумской полиции, которая "забаррикадировала" окна мешками с неизвестным содержимым.

Соответствующее фото обнародовал пользователь сети Денис Саенко на своей странице в Фейсбуке, саркастически пошутив под публикацией о том, что это может свидетельствовать о наличии тревожных сведений о предполагаемой агрессии со стороны РФ или просто так, "на всякий случай".

На опубликованных кадрах зафиксировано здание Управления патрульной полиции Сумщины, двери и окна которой почти до самого верха забаррикадированы белыми мешками. Можно предположить, что внутри находится песок.

Управление патрульной полиции в Сумской области
Управление патрульной полиции в Сумской области

Пока неизвестно, чем аргументированы действия сумских правоохранителей, ведь официальной информации относительно этого пресс-службой ведомства обнародовано не было.

Стоит отметить, что областной центр Сумской области находится примерно в полусотне километров от границ с Российской Федерацией, где именно сейчас дислоцируются российские военные. Ранее соответствующие снимки со спутников были обнародованы в сети. Речь идет о полигонах, расположенных в населенных пунктах Белгородской и Смоленской областей, а также на военных базах под Воронежем и Курском.

Скриншот карты, где указано расстояние от города Сумы до границы с РФ
Скриншот карты, где указано расстояние от города Сумы до границы с РФ
Российские войска под Курском
Российские войска под Курском

Также напомним, что согласно данным, ранее обнародованным секретарем СНБО Алексеем Даниловым, сейчас неподалеку от украинской границы находится примерно 122 тысячи российских военнослужащих и еще около 140 тысяч находятся на "втором рубеже", на расстоянии четырех сотен километров.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Россия систематически перемещает более полусотни батальонно-тактических групп, количество которых в ближайшее время может увеличиться.

Теги:
#Сумы #Россия #Полиция #Войска #Полицейский участок
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