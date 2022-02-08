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Зеленський зневажливо пройшовся по Лукашенку та його погрозах

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зеленський налаштований доволі серйозно щодо Білорусі Новина оновлена 08 лютого 2022, 17:17
Зеленський налаштований доволі серйозно щодо Білорусі

На думку президента, заяви білоруського політика повертають усіх "у кам’яний вік"

Україна відмовиться від експорту різних товарів до Білорусі, якщо Олександр Лукашенко вирішить зупинити постачання електроенергії для Києва у разі ескалації воєнної ситуації на Донбасі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції із французьким лідером Емманюелем Макроном у вівторок, 8 лютого.

Під час свого виступу Зеленський доволі зневажливо відгукнувся про Лукашенка, удостоївши його фрази "один товариш". Також політик наголосив, що Білорусь є більш залежною від експортних товарів, ніж Україна.

"Один товариш, людина з Білорусі заявив, що якщо буде ескалація, то вони припинять постачання електроенергії. Я попросив надати статистику товарообміну. 6 мільярдів. З них Україна експортує 1,5 млрд, Білорусь — 4,5 млрд, — пояснив Зеленський, одразу додавши: — Щось вони можуть заборонити, щось ми".

Водночас український президент не заперечив того, що такі кроки призведуть до невдоволення людей з обох боків. Риторику Олександра Лукашенка Зеленський назвав поверненням у кам’яний вік.

Трансляція пресконференції розпочинається з 50:33.

Також під час спільного брифінгу з Макроном Володимир Зеленський не втримався від реакції на скандальні слова російського президента Володимира Путіна. Нагадаємо, що глава Кремля вжив щодо України видозмінену цитату з нецензурної частівки. Цікаво, що Зеленський погодився з тим, що Україна є красунею, але підкреслив, що Путіну наша країна не належить.

Ще "Телеграф" писав про те, яку грубість щодо безпосередньо Зеленського висловив невизнаний білоруський президент Олександр Лукашенко.

Теги:
#Україна #Франція #Білорусь #Олександр Лукашенко #Володимир Зеленський #Емманюель Макрон
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