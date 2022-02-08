Зеленский пренебрежительно прошелся по Лукашенко и его угрозам

По мнению президента, заявления белорусского политика возвращают всех "в каменный век"

Украина откажется от экспорта различных товаров в Беларусь, если Александр Лукашенко решит остановить поставки электроэнергии для Киева в случае эскалации военной ситуации на Донбассе.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общей пресс-конференции с французским лидером Эмманюэлем Макроном во вторник, 8 февраля.

Во время своего выступления Зеленский весьма пренебрежительно отозвался о Лукашенко, удостоив его фразы "один товарищ". Также политик подчеркнул, что Беларусь является более зависимой от экспортных товаров, нежели Украина.

"Один товарищ, человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация, то они прекратят поставки электроэнергии. Я попросил предоставить статистику товарообмена. 6 миллиардов. Из них Украина экспортирует 1,5 млрд, Беларусь — 4,5 млрд, — пояснил Зеленский, тут же добавив: — Что-то могут они запретить, что-то мы".

Вместе с этим украинский президент не исключил того, что такие шаги приведут к тому, что с обеих сторон пострадают люди. Риторику же Александра Лукашенко Зеленский назвал возвращением в каменный век.

Трансляция пресс-конференции начинается с 50:33.

Также во время общего брифинга с Макроном Владимир Зеленский не удержался от реакции на скандальные слова российского президента Владимира Путина. Напомним, что глава Кремля употребил по отношению к Украине видоизмененную цитату из матерной частушки. Интересно, что Зеленский согласился с тем, что Украина является красавицей, но подчеркнул, что Путину наша страна не принадлежит.

Еще "Телеграф" писал о том, какую грубость касаемо непосредственно Зеленского высказал непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко.