Лукашенко грубо высказался о Зеленском: видео

Политику не нравится, что украинский президент прислушивается к западным партнерам

Непризнанный белорусский лидер Александр Лукашенко, отличившийся скандальным заявлением о захвате Украины за пару дней, оскандалился и в другой теме. В этот раз он охарактеризовал умственные способности президента Владимира Зеленского.

Свое мнение Лукашенко высказал во время общения с прокремлевским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Критика в адрес Зеленского прозвучала от Лукашенко во время обсуждения темы вероятного нападения России на Украину. По мнению политика, изначально украинский лидер высказывал правильные тезисы, но сейчас на Западе на него пытаются повлиять.

"Зеленский, прости меня, первый раз скажу, — безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести", — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко о Зеленском

Непризнанный президент РБ считает, что любые решения об официальной позиции Украины касательно России или любых военных действий принимаются не в Киеве. Таким образом Лукашенко вторит стандартной кремлевской пропаганде, которая рассказывает о "внешнем управлении Украиной со стороны Запада".

Также политик добавил, будто бы Зеленского "пытаются в стойло загнать", чтобы звучали слова о возможной войне. Это, по его словам, также выгодно исключительно НАТО и Америке.

Напомним, что среди предыдущих его резонансных заявлений также числится "откровение" о спасении от украинского оружия во время протестов белорусской оппозиции против результатов выборов в 2020 году.