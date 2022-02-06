Укр

"Чудо перепуганное": Ярош резко ответил на выпад Лукашенко против Украины

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Ярош пригласил Лукашенко и Путина в ад Новость обновлена 06 февраля 2022, 10:56
Ярош пригласил Лукашенко и Путина в ад

Военнослужащий отметил, что найдет, чем ответить на провокации Лукашенко и Путина.

Заявление непризнанного мировым сообществом президента Беларуси Александра Лукашенко, что Украину удастся захватить за 3-4 дня, не осталось без внимания со стороны украинских военнослужащих. Так, экс-глава "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армией и советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош пригласил Лукашенко "в ад" и назвал "чудом перепуганным".

Об этом свидетельствует публикация Дмитрия Яроша на его странице Facebook.

Военнослужащий резко обратился к Лукашенко, отметив, что тот "представил себя полководцем", а на самом деле всего боится.

"Побегало чудо перепуганное с АКС-74У, загнало мирных белорусских безоружных протестантов в концлагеря и чешет, что уничтожит Украину за 3 дня… Ну-ну…", — написал Ярош.

После этого экс-командир "Правого сектора" отметил, что они найдут, чем ответить Лукашенко и Путину и пригласил обоих "в ад".

"Ждем, недобатьку, вместе с его старшим братом Путиным. Покажем им Украинское Гостеприимство… Добро пожаловать в ад, твари!", — резюмировал военнослужащий.

Напомним, что заявлением об уничтожении Украины через 3-4 дня Александр Лукашенко отличился в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Соловьеву. Отметив, что ЕС не будет воевать с РФ, потому что они привыкли к комфортной жизни, а в Украине против Беларуси и РФ некому будет воевать.

Добавим, что это далеко не первое провокационное заявление непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко в сторону Украины. Ранее он объяснил, почему бегал по Минску с автоматом во время протестов, упомянув при этом "украинское оружие".

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Александр Лукашенко #Угроза #Дмитрий Ярош
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