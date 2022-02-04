Лукашенко похвастался, как спасся от "украинского оружия"

Глава Беларуси объяснил, почему разгуливал по Минску с автоматом в руках.

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в августе 2020 года протестующие в Минске хотели взять штурмом его резиденцию, а оружие для этого им якобы поставляли из Украины.

Об этом он рассказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Лукашенко заявил, что он тогда вышел к силовикам возле Дворца Независимости с автоматом в руках потому что хотел показать, что не сбежал из страны.

"Резиденция президента, особенно где он живет, всегда, особенно в этот период, вожделенное желание любого подонка. Да они и планировали нападение на резиденцию", — сказал он.

Лукашенко выразил убеждение, что демонстранты никогда не применяли оружие, поскольку "понимали, что это черта". Он добавил, что после начала протестов в страну начало прибывать "огромные партии" оружия.

"Оружие, происхождение, взрывчатка – украинские", — сказал он.

Как сообщалось ранее, протесты в Беларуси начались летом 2020 года после объявления результатов президентских выборов. Тогда по данным ЦИК страны Лукашенко получил 80,1% голосов, хотя зарубежные экзитполы сообщали, что он набрал лишь чуть более 10%, а его главная оппонентка на выборах Светлана Тихановская получила поддержку 71% избирателей.

Мирные протесты неоднократно разгонялись силовиками. Всего погибло от 4 до 7 человек, около 450 человек подверглись пыткам и около 1,4 тысячи получили травмы.

23 августа в Минске на улицы вышли около 100 тысяч человек, именно тогда Лукашенко и засветился на публике с оружием в руках.

Напомним, в последнее время Лукашенко часто делает выпады в сторону Украины. Например, в ноябре 2021 года он заявил, что считает "Крым российским" и намерен посетить его вместе с президентом РФ.

А в начале февраля 2022 года в Беларуси заявили о том, что якобы сбили украинский беспилотник, который пересек границу и мониторил военный полигон.