"Чудо перелякане": Ярош різко відповів на випад Лукашенка проти України
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Військовослужбовець зазначив, що знайде чим відповісти на провокації Лукашенка та Путіна.
Заява невизнаного світовою спільнотою президента Білорусі Олександра Лукашенка, що Україну вдасться захопити за 3-4 дні, не залишилася без уваги з боку українських військовослужбовців. Так, ексглава "Правого сектору", командувач Української добровольчої армії та радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош запросив Лукашенка "у пекло" і назвав "чудом переляканим".
Про це свідчить публікація Дмитра Яроша на його сторінці у Facebook.
Військовослужбовець різко звернувся до Лукашенка, зазначивши, що той "уявив себе полководцем", а насправді всього боїться.
"Побігало чудо перелякане з АКС-74У, загнало мирних білоруських беззбройних протестантів у концтабори і верзякає, що знищить Україну за 3 дні… Ну-ну…", — написав Ярош.
Після цього екскомандир "Правого сектору" зазначив, що вони знайдуть чим відповісти Лукашенку та Путіну і запросив обох "у пекло".
"Чекаємо, недобацьку, разом з його старшим братом Путіним. Покажемо їм Українську Гостинність… Ласкаво просимо у пекло, тварюки!", — резюмував військовослужбовець.
Нагадаємо, що заявою про знищення України за 3-4 дні Олександр Лукашенко відзначився в інтерв’ю російському пропагандисту Дмитру Соловйову. Зазначивши, що ЄС не воюватиме з РФ, бо вони звикло до комфортного життя, а в Україні проти Білорусі та РФ не буде кому воювати.
Додамо, що це далеко не перша провокативна заява невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка у бік України. Раніше він пояснив, чому бігав по Мінську з автоматом під час протестів, згадавши при цьому "українську зброю".
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