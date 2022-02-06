"Чудо перелякане": Ярош різко відповів на випад Лукашенка проти України

Військовослужбовець зазначив, що знайде чим відповісти на провокації Лукашенка та Путіна.

Заява невизнаного світовою спільнотою президента Білорусі Олександра Лукашенка, що Україну вдасться захопити за 3-4 дні, не залишилася без уваги з боку українських військовослужбовців. Так, ексглава "Правого сектору", командувач Української добровольчої армії та радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош запросив Лукашенка "у пекло" і назвав "чудом переляканим".

Про це свідчить публікація Дмитра Яроша на його сторінці у Facebook.

Військовослужбовець різко звернувся до Лукашенка, зазначивши, що той "уявив себе полководцем", а насправді всього боїться.

"Побігало чудо перелякане з АКС-74У, загнало мирних білоруських беззбройних протестантів у концтабори і верзякає, що знищить Україну за 3 дні… Ну-ну…", — написав Ярош.

Після цього екскомандир "Правого сектору" зазначив, що вони знайдуть чим відповісти Лукашенку та Путіну і запросив обох "у пекло".

"Чекаємо, недобацьку, разом з його старшим братом Путіним. Покажемо їм Українську Гостинність… Ласкаво просимо у пекло, тварюки!", — резюмував військовослужбовець.

Нагадаємо, що заявою про знищення України за 3-4 дні Олександр Лукашенко відзначився в інтерв’ю російському пропагандисту Дмитру Соловйову. Зазначивши, що ЄС не воюватиме з РФ, бо вони звикло до комфортного життя, а в Україні проти Білорусі та РФ не буде кому воювати.

Додамо, що це далеко не перша провокативна заява невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка у бік України. Раніше він пояснив, чому бігав по Мінську з автоматом під час протестів, згадавши при цьому "українську зброю".