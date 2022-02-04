Лукашенко похвалився, як урятувався від "української зброї"

Глава Білорусі пояснив, чому розгулював по Мінську з автоматом у руках.

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у серпні 2020 року протестувальники у Мінську хотіли взяти штурмом його резиденцію, а зброю для цього їм нібито постачали з України.

Про це він розповів в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Лукашенко заявив, що він тоді вийшов до силовиків біля Палацу Незалежності з автоматом у руках, бо хотів показати, що не втік із країни.

"Резиденція президента, особливо де він живе, завжди, особливо в цей період, бажане бажання будь-якого мерзотника. Та вони й планували напад на резиденцію", — сказав він.

Лукашенко висловив переконання, що демонстранти ніколи не застосовували зброю, оскільки "розуміли, що це біса". Він додав, що після початку протестів до країни почало прибувати "величезні партії" зброї.

"Зброя, походження, вибухівка – українська", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, протести у Білорусі розпочалися влітку 2020 року після оголошення результатів президентських виборів. Тоді, за даними ЦВК країни, Лукашенко отримав 80,1% голосів, хоча закордонні екзитполи повідомляли, що він набрав лише трохи більше ніж 10%, а його головна опонентка на виборах Світлана Тихановська отримала підтримку 71% виборців.

Мирні протести неодноразово розганялися силовиками. Всього загинуло від 4 до 7 людей, близько 450 людей зазнали тортур і близько 1,4 тисячі отримали травми.

23 серпня у Мінську на вулиці вийшли близько 100 тисяч людей, саме тоді Лукашенко і засвітився на публіці зі зброєю в руках.

Нагадаємо, останнім часом Лукашенко часто робить випади у бік України. Наприклад, у листопаді 2021 року він заявив, що вважає "Крим російським" і має намір відвідати його разом із президентом РФ.

А на початку лютого 2022 року в Білорусі заявили про те, що нібито збили український безпілотник, який перетнув кордон і моніторив військовий полігон.