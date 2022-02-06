Лукашенко грубо висловився про Зеленського: відео

Політиці не подобається, що український президент прислухається до західних партнерів

Невизнаний білоруський лідер Олександр Лукашенко, який відзначився скандальною заявою про захоплення України за пару днів, оскандалився знову. Цього разу він охарактеризував розумові здібності президента Володимира Зеленського.

Свою думку Лукашенко висловив під час спілкування з прокремлівським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Критика на адресу Зеленського пролунала від Лукашенка під час обговорення теми ймовірного нападу Росії на Україну. На думку політика, початково український лідер висловлював правильні тези, але зараз на Заході на нього намагаються вплинути.

"Зеленський, пробач мені, перший раз скажу, — безголовий, хоча я не очікував, що він так поводитиметься", — сказав Олександр Лукашенко.

Лукашенка про Зеленського

Невизнаний президент РБ вважає, що будь-які рішення щодо офіційної позиції України щодо Росії чи будь-яких військових дій приймаються не в Києві. Таким чином, Лукашенко вторить стандартній кремлівській пропаганді, яка розповідає про "зовнішнє управління Україною з боку Заходу".

Також політик додав, ніби Зеленського "намагаються у стійло загнати", щоб офіційно звучали слова про можливу війну з Російською Федерацією. Це, за його словами, також вигідно винятково НАТО та Америці.

Нагадаємо, що серед попередніх його резонансних заяв також є "одкровення" про порятунок від української зброї під час протестів білоруської опозиції проти результатів виборів у 2020 році.