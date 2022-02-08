Укрзалізниця отримає 130 електротягів Alstom у рамках оновлення за програмою "Велике будівництво"

Укрзалізниця та французька машинобудівна компанія Alstom підписали протокол, який затвердив фінальні домовленості щодо закупівлі 130 сучасних електротягів. Відновлення парку вантажних вагонів є одним з пріоритетів програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, протокол про співробітництво підписали у вівторок, 8 лютого, в присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Франції Еммануеля Макрона.

"Це не просто домовленість на постачання локомотивів — це інтеграція України в економічну систему та транспортну мережу Євросоюзу", — зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Згідно з домовленостями, вже зовсім скоро українські залізничники зможуть отримати 50 електротягів, які працюють на змінному струмі, і 80 двосистемних, які можуть працювати і на змінному, і на постійному струмі.

Проєкт є частиною пакету макрофінансової підтримки Французької Республіки для України. Він, зокрема, передбачає поставку електропотягів на умовах кредитування строком на 14 років. Авансовий платіж складе лише 15%.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми Президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” Кирило Тимошенко повідомив, що до 2024 року в Україні планують електрифікувати щонайменше 500 км залізничних шляхів.