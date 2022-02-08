Укр

Укрзализныця получит 130 электротягов Alstom в рамках обновления по программе "Большая стройка"

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Электропоезд Alstom Новость обновлена 08 февраля 2022, 19:02
Электропоезд Alstom

Укрзализныця и французская машиностроительная компания Alstom подписали протокол, утвердивший финальные договоренности по закупке 130 современных электропоездов. Восстановление парка грузовых вагонов является одним из приоритетов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, протокол о сотрудничестве был подписан во вторник, 8 февраля, в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Франции Эммануэля Макрона.

"Это не просто договоренность о поставке локомотивов — это интеграция Украины в экономическую систему и транспортную сеть Евросоюза", — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Согласно договоренностям, уже совсем скоро украинские железнодорожники смогут получить 50 поездов электротяги, работающих на переменном токе, и 80 двухсистемных, способных работать и на переменном, и на постоянном токе.

Проект является частью пакета макрофинансовой поддержки Французской Республики для Украины. В частности, он предусматривает поставку электропоездов на условиях кредита, рассчитанного на 14 лет. Авансовый платеж составит всего 15%.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что до 2024 года в Украине планируют электрифицировать как минимум 500 км железнодорожных путей.

Теги:
#Большаястройка #Программапрезидента #БС_УЗ
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