Путина презирают: психолог объяснил поведение западных лидеров с президентом РФ

Все дело в токсичности российского президента.

Западные политики стараются держаться подальше от президента России Владимира Путина. Это связано с тем, что он становится токсичнее с каждым днем.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал политический психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

Психолог рассказал, что 69-летний Путин — это не тот человек, который меняет свои привычки, особенно что касается невербального поведения. Он привык держаться отдельно, а на любой стресс реагировать увеличением дистанции.

Что касается коммуникации Путина с западными политиками, то последние стараются избегать общения с ним. Эксперт говорит, что это связано с токсичностью персоны Путина.

"Фото рядом с ними уже не комильфо, не тот снимок, которым можно гордиться. Скорее наоборот – тот кадр, который нужно будет оправдывать. Соответственно, многие специально и подсознательно стараются держаться от Владимира Владимировича на большей дистанции", — отметил Валентин Ким.

Политический психолог добавил, что западные политики коммуницируют с Путиным только в тех случаях, когда этого избежать практически невозможно — или на переговорах, или на официальных встречах.

Как пример Валентин Ким рассказал о поведении бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, когда на одном из саммитов во время встречи с Путиным она всеми возможными способами намекнула, что ей он неприятен.

"И ее рукопожатие стало демонстрацией презрения и дистанцирования. И руку она подала одними пальцами, и взгляд отвела в сторону, и плечо выставила так, чтобы Путин держался подальше. Поэтому демонстрация своего неуважения, стремление разорвать дистанцию в политическом общении встречается довольно часто", — резюмировал политический психолог.

Более подробно об анализе поведения российского президента можно прочесть в нашем материале: "Путин стал слишком токсичным: почему президент РФ все чаще один на людях".

Также "Телеграф" рассказывал, почему Путин все реже появляется на публике в окружении кого-то из соратников.