Одиночество Путина: психолог рассказал, что происходит с президентом России

В Кремле пытаются подчеркнуть исключительность российского президента

Российский лидер Владимир Путин все реже появляется на публике в окружении кого-то из приближенных политиков даже во время серьезных мероприятий, как та же зимняя Олимпиада. Народ же он и вовсе демонстративно игнорирует.

Как пояснил "Телеграфу" политический психолог Валентин Ким, это связано с тем, что из него пытаются создать современного российского монарха.

По словам Кима, Путину очень важны его здоровье и жизнь. Однако причина его отстраненности от общественности кроется не в коронавирусных ограничениях, как это часто пытаются выставить в Кремле.

Валентин Ким, будучи экспертом по невербальной коммуникации, объясняет: политик ведет себя так из-за склада собственного характера. Именно его особенности влияют на подобную форму "преподнесения властного лица".

"Сокращение дистанции с таким "императором" – уже сам по себе знак признания, поощрения. Как говорят – соизволил приблизить к себе. Такое вот монаршее соизволение", — объясняет специалист.

По его мнению, сейчас в Кремле отчаянно пытаются отстроить былую монархию, сделать из Владимира Путина нового царя. Подойти к такой персоне без дополнительного разрешения попросту невозможно.

При этом специалист напоминает — раньше Путин часто контактировал с толпой, фотографировался, отвечал на вопросы. Сейчас же ситуация в корне изменилась. В первую очередь из-за того, что российский лидер сам наслаждается собственным властным образом.

"Путин — это фактически и есть монарх. Он исключительная фигура в РФ. И, по логике Кремля, кто попало не может стоять рядом с ним по тому или иному поводу", — подытожил Валентин Ким.

Более подробно об анализе поведения российского президента можно прочесть в нашем материале: "Путин стал слишком токсичным: почему президент РФ все чаще один на людях"