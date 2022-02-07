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Самотність Путіна: психолог розповів, що відбувається із президентом Росії

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Путін відсторонився від натовпу не через коронавірус Новина оновлена 07 лютого 2022, 13:53
Путін відсторонився від натовпу не через коронавірус

У Кремлі намагаються наголосити на винятковості російського президента

Російський лідер Володимир Путін все рідше з’являється на публіці в оточенні когось із наближених політиків навіть під час серйозних заходів, як, до прикладу, зимова Олімпіада. Народ він і зовсім демонстративно ігнорує.

Як пояснив "Телеграфу" політичний психолог Валентин Кім, це з тим, що з нього намагаються створити сучасного російського монарха.

За словами спеціаліста, Путіну дуже важливі його здоров’я та життя. Однак причина його відстороненості від громадськості криється не в коронавірусних обмеженнях, як це намагаються показати в Кремлі.

Валентин Кім, будучи експертом із невербальної комунікації, пояснює: політик поводиться так через склад власного характеру. Саме його особливості впливають на подібну форму "піднесення владної особи".

"Скорочення дистанції з таким "імператором" — уже само по собі знак визнання, заохочення. Як кажуть — дозволив наблизитися до себе. Такий ось монарший дозвіл", — пояснює фахівець.

На його думку, зараз у Кремлі відчайдушно намагаються відбудувати колишню монархію, зробити із Володимира Путіна нового царя. Підійти до такої персони без додаткового дозволу просто неможливо.

При цьому фахівець нагадує — раніше Путін часто контактував із натовпом, фотографувався, відповідав на запитання. Нині ж ситуація докорінно змінилася. Насамперед через те, що російський лідер сам насолоджується власним владним чином.

"Путін — це фактично і є монарх. Він виняткова фігура у РФ. І, за логікою Кремля, будь-хто не може стояти поруч з ним з того чи іншого приводу", — підсумував Валентин Кім.

Докладніше про аналіз поведінки російського президента можна прочитати в нашому матеріалі: "Путін став занадто токсичним: чому президент РФ дедалі частіше один на людях"

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Самотність #Психолог #Президент РФ #Валентин Кім
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