Газ, НАТО та Донбас: три резонансні теми переговорів Путіна та Шольца в Москві

Переговори Путіна та Шольца у Кремлі тривали понад три години

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після візиту до Києва у вівторок, 15 лютого, провів тригодинні переговори у Кремлі із президентом Росії Володимиром Путіним.

Після переговорів лідери двох країн вийшли на спільну прес-конференцію, на якій виклали порядок денний тригодинних переговорів, а також відповіли на питання ЗМІ.

"Телеграф" зібрав ключові меседжі, які озвучили політики:

Газ та "Північний потік-2"

Путін заявив, що сертифікація "Північного потоку-2" триває.

Він також заявив, що Росія готова продовжувати постачання через Україну після закінчення контракту, якщо це буде рентабельним.

НАТО та вимоги безпеки

Путін сказав, що обговорював із канцлером ФРН вимоги Росії щодо безпеки — нерозширення НАТО на схід та згортання інфраструктури Альянсу у Східній Європі.

За словами Путіна, відповіді США та НАТО "не відповідають російським вимогам", але є позиції, які можна обговорювати.

Німецький канцлер заявив, що "розширення НАТО не стоїть на порядку денному і не обговорюється". І дав зрозуміти, що продовжиться ця ситуація "поки ми будемо на своїх постах".

А Путін зажадав деяких юридичних гарантій.

"Ми чуємо, що Україна не готова сьогодні до вступу до НАТО. Ми знаємо цю тезу. І одразу кажуть, що її завтра не приймуть. А приймуть тоді, коли її підготують до цього? Але для нас це може бути вже пізно, тому ми хочемо вирішити це питання зараз, зараз у ході переговорного процесу, мирними засобами", — сказав він.

Визнання "ЛНР" та "ДНР" Росією

Путін прокоментував заклик до нього Держдуми РФ визнати "ДНР" та "ЛНР".

У цьому контексті він заявив, що "вирішувати проблеми Донбасу" потрібно "виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо Мінських угод".

За словами президента РФ, тепер це залежатиме від західних партнерів України.

Шольц у свою чергу назвав таке визнання "політичною катастрофою" та порушенням Мінських домовленостей.

Путін знову порушив тему мінських угод і вибухнув звинуваченнями на адресу України: що Україна не виконує Мінські угоди та дискримінує російськомовне населення.

"Зрушень у питаннях особливого статусу Донбасу, проведення місцевих виборів там досі немає", — заявив він.

Раніше український блогер і журналіст Роман Шрайк висловив думку, що Путін якийсь час використовуватиме питання визнання Росією "ЛДНР" як важіль для шантажу.