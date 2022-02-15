Судьба Донбасса, НАТО и "Северный поток 2": резонансные заявления Путина и Шольца

Переговоры Путина и Шольца в Кремле длились более трех часов

Канцлер Германии Олаф Шольц после визита в Киев во вторник, 15 февраля, провел трехчасовые переговоры в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

После переговоров лидеры двух стран вышли на совместную пресс-конференцию, на которой изложили повестку состоявшихся трехчасовых переговоров, а также ответили на вопросы СМИ.

"Телеграф" собрал ключевые месседжи, которые озвучили политики:

Газ и "Северный поток-2"

Путин заявил, что сертификация "Северного потока-2" идет.

Он также заявил, что Россия готова продолжать поставки через Украину после истечения контракта, если это будет рентабельно.

НАТО и требования безопасности

Путин сказал, что обсуждал с канцлером ФРГ требования России по безопасности — нерасширение НАТО на восток и сворачивание инфраструктуры Альянса в Восточной Европе.

По словам Путина, ответы США и НАТО "не отвечают российским требованиям", но есть позиции, которые можно обсуждать.

Германский канцлер заявил, что "расширение НАТО не стоит на повестке и не обсуждается". И дал понять, что продлится эта ситуация "пока мы будем на своих постах".

Путин же потребовал неких юридических гарантий.

"Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО. Мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что её завтра не примут. А примут тогда, когда её подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно, поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, прямо сейчас в ходе переговорного процесса, мирными средствами", — сказал он.

Признание "ЛНР" и "ДНР" Россией

Путин прокомментировал призыв к нему Госдумы РФ признать "ДНР" и "ЛНР".

В этом контексте он заявил, что "решать проблемы Донбасса" нужно "исходя из не до конца реализованных возможностей по Минским соглашениям".

По словам президента РФ, теперь это будет зависеть от западных партнеров Украины.

Шольц в свою очередь назвал такое признание "политической катастрофой" и нарушением Минских договоренностей.

Путин опять поднял тему минских соглашений и разразился обвинениями в адрес Украины: что Украина не исполняет Минские соглашения и дискриминирует русскоязычное население.

"Подвижек в вопросах особого статуса Донбасса, проведения местных выборов там до сих пор нет", — заявил он.

Также Шольц выразил мнение, что "разрешение кризиса на Украине возможно через выполнение "формулы Штайнмайера".

Ранее украинский блогер и журналист Роман Шрайк высказал мысль, что Путин какое-то время будет использовать вопрос признания Россией "ЛДНР" как рычаг для шантажа.