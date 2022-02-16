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Загроза вторгнення Росії: Зеленський звернувся до українців у День єднання

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Зеленський привітав зі святом Новина оновлена 16 лютого 2022, 09:19
Зеленський привітав зі святом

В Україні стартував марафон "UAразом".

"Великий народ великої країни", так президент Володимир Зеленський розпочав своє звернення до нації у новостворене свято — День єднання. Він зазначив, що українці дуже різні — з різних міст, з різними мовами та релігіями. І поєднує нас — бажання жити у мирі.

"Жити щасливо, однією сім’єю з дітьми, з батьками і на все це ми маємо повне право, адже ми у себе вдома, ми в Україні. І ніхто наш дім не любитиме так, як ми любимо. І ніхто, тільки ми разом зможемо наш дім захистити. З Днем єднання, синьо-жовті, з Днем єднання, Україна. Схід, захід, північ, південь — звучить лише разом, але звучить сильно", — сказав президент, розпочавши тим самим телемарафон, присвячений святу.

Телемарафон "UAразом" складатиметься з двох блоків — ранкового з 8:00 до 10:00 та вечірнього з 19:00 до 22:00. У його рамках уже виступили президент України, міністр оборони Олексій Рєзніков, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та інші.

Онлайн марафону

День єднання в Україні проходить того дня, на який багато західних ЗМІ "призначали" вторгнення в Україну. Таблоїди з Британії писали про ризики вночі, але українці вже встигли посміятися з заяви.

Проте на заході вважають загрозу реальною. Як писав "Телеграф", держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про можливий акт агресії вже цього тижня.

Теги:
#Звернення #Володимир Зеленський
Зеленський привітав зі святом
Суспільство
Загроза вторгнення Росії: Зеленський звернувся до українців у День єднання
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