Гімн СРСР у трансляції з Майдану наробив шуму в мережі (відео)

Користувачі припустили, у чому причина дивних звуків.

Міжнародна новинна агенція Reuters у ніч ймовірного "вторгнення" Росії в Україну вела пряму трансляцію з видом на центр Києва. На початку несподівано прозвучав гімн Радянського Союзу, а потім хтось вилаявся англійською.

Трансляція ведеться і досі і переглянути більш ніж 12-годинний запис можна на YouTube-каналі агентства.

На відео "Вид на Київський майдан на тлі російсько-української кризи" чути не тільки слова гімну СРСР, але й вираз "God damn it", що в перекладі означає "чорт забирай".

Онлайн Reuters

У соцмережах Києва над ситуацією вже почали жартувати та аналізувати відео. Припустили, що воно може демонструвати, що на Майдані все спокійно незалежно від кризи. Також на тлі лунали інші звуки, що дало користувачам можливість пофантазувати на тему.

Відео стало незвичайною можливістю для SMM-команди "Укрпошти". Як виявилося, на відео потрапив процес підготовки до Дня єднання.

Раніше "Телеграф" писав, що напередодні однієї з ймовірних дат вторгнення Росія заявила про відведення техніки. Зокрема, з окупованого Криму після навчань.

При цьому неподалік кордонів України помітили новий табір — трохи більше ніж за 20 км від рубежів.