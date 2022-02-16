"Продам гараж": через трансляцію Reuters поглузували з посольства Росії в Києві

Під "гаражем на Соломі", очевидно, мали на увазі посольство РФ у Києві.

Пряма трансляція з Майдану Незалежності у Києві, яку агентство Reuters запустило в ніч ймовірного вторгнення Росії в Україну, вдруге за добу стала приводом для насмішок. Кияни запустили перед камерами дрон з оголошенням "Продам гараж".

На це звернули увагу журналісти "Телебачення Торонто" в Instagram і опублікували відповідний фрагмент відео.

Відомо, що дрон з оголошенням з’явився у прямій трансляції "Вид на Київський майдан на тлі російсько-української кризи" о 12:29 за київським часом. На картонці, прикріпленій до квадрокоптера, помітно напис: "Продам гараж на Соломі".

Примітний і той факт, що номер телефону, вказаний в оголошенні, збігається з телефоном Посольства Російської Федерації в Україні. До слова, приміщення російського дипвідомства знаходиться у Солом’янському районі Києва.

Посольства Російської Федерації у Києві знаходиться у Солом'янському районі

У мережі над ситуацією знову посміялися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у цій же трансляції на початку звучав гімн Радянського Союзу, а потім хтось вилаявся англійською. У мережі припустили, що кадри можуть демонструвати, що на Майдані все спокійно незалежно від кризи.