Путинский режим боится за "избирательную кампанию" из-за провалов на войне – ISW

Неудачи на фронте и недовольство мобилизованных родственников могут подорвать "президентские выборы" в россии

Российский диктатор владимир путин и его окружение обеспокоены тем, что провалы на войне в Украине негативно влияют на так называемую "избирательную кампанию" в россии. В кремле считают, что негатив на поле боя может повлиять на результаты "президентских выборов" в россии в 2024 году.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 30 ноября. В своей "кампании" путин планировал сосредоточить внимание на внутренних делах россии и на критике западных стран.

Но из-за неудач, преследующих российскую армию, этот план может провалиться. Поэтому российские чиновники планируют значительно усилить цензурирование в стране под предлогом того, что покинувшие рф россияне якобы пытаются дискредитировать "президентские выборы" из-за рубежа.

Сейчас российские власти пытаются сконцентрировать в своих руках контроль над информационным пространством россии. Они усилили меры по поощрению самоцензуры – проще говоря, запугивают людей.

Еще один фактор, влияния которого путин хочет избежать – родственники мобилизованных. В последнее время количество жалоб и призывов о помощи мобилизованным увеличилось, несмотря на то, что кремль приказывает любой ценой подавлять проявления недовольства такого рода и цензурировать их в СМИ.

Ранее "Телеграф" сообщил, что накануне президентских выборов в россии, которые должны состояться в 2024 году, в кремле уже определились с "конкурентами" владимира путина. Их отбирают по новой методике.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что после "выборов" в россии могут начать тотальную мобилизацию. Поэтому у Украины и союзников есть всего несколько месяцев для подготовки.