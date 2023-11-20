"путин может объявить тотальную мобилизацию": Данилов назвал срок и рассказал, что делать Украине

Есть всего несколько месяцев на подготовку

По словам Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, стратегическая цель Украины состоит в сохранении государства и людей, обеспечении развития нации и росте благосостояния населения. У россиян эта цель несколько иная – уничтожение Украины как государства и поглощение украинского этноса.

Уже в 2024 году российский диктатор владимир путин, после выборов, может объявить тотальную мобилизацию. Украина вместе с западными партнерами имеет 3-4 месяца, чтобы подготовиться к этому. Об этом Данилов сказал на Halifax International Security Forum.

"Характер боевых действий на фронте меняется. Чисто военных мероприятий для достижения поставленных целей недостаточно. Необходим комплексный подход, который будет включать взаимосогласованные меры в военной, политической, экономической, финансовой, промышленной, технологической, дипломатической, социальной, гуманитарной сферах и т.д. ", — сказал секретарь СНБО.

Украина также осознает отличие ее целей и отдельных западных партнеров по Крыму.

"Крым — это ящик Пандоры в смысле незаконного присоединения чужой территории. Вопрос возвращения Крыма — статусный вопрос для мироустройства, это лакмус для Запада и тест для Украины", — сказал Данилов.

Он считает, что кремль готовится к продолжительной войне.

"россия смогла адаптироваться и постоянно вливает средства в оборонную сферу. россия оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось. Экономика страны все больше переходит на военные рельсы. Возможна тотальная мобилизация после президентских выборов 2024 года ", — отметил секретарь СНБО.

Другие мессиджи о россии и мировом порядке

Развившись благодаря Западу в рамках глобальной системы управления, с 2008 года россия системно и систематически разрушает мировой порядок, пренебрегает основополагающими нормами и правилами, международными актами.

После президентских выборов в россии 17 марта 2024 года состоится цементирование режима путина, по сути его руки будут решены. Поэтому у Украины и мирового сообщества есть 3-4 месяца для соответствующей подготовки.

россия не будет обеспечивать безопасность в случае контролируемой декомпозиции на несколько частей. Ведь ее распад автоматически приведет к демонтажу путинского режима, десуверенизации, а также денуклеаризации и демилитаризации.

Мир находится в турбулентности. Происходит рост геополитической конкуренции между Вашингтоном и Пекином. Все чаще раздаются мессиджи о новом мировом порядке, многополярном мире и т.п.

В широком смысле речь идет о борьбе между демократией и тиранией. россия является угрозой для Украины, Китай – основная угроза для США, а союз Китай-россия-Иран – вызов для всего мира. Если не произойдут изменения в отношении Запада к россии, изменения в самой россии, то через 15-20 лет мир ожидает новая "ось зла", в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и рф, но и некоторые европейские страны.

События на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и других западных государствах влияют на поддержку Украины.

Чего требует Украина

Украине необходимо вернуть статус морского государства вместе с развитием всех присущих составляющих. Это предполагает возобновление свободного судоходства, расширение морских транспортных сообщений в интересах экономики и экспорта, в частности, в контексте обеспечения международной продовольственной безопасности, развития судостроения, формирования современных военного и торгового флота.

Необходимо усилить военно-техническую и финансово-экономическую помощь со стороны западных партнеров, что предусматривает изменение подхода к оказанию помощи дозировано, ограничено и несвоевременно.

Украине необходимы внешние гарантии безопасности — наиболее эффективной, но не единственной и исключительной из которых является вступление в НАТО. Украина готова играть роль ответственного участника, контрибутора (а не потребителя), надежного партнера в рамках цивилизованного мира, основанного на правилах и демократических ценностях.

Очень важно четко двигаться к реализации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

Крайне важна работа с украинским обществом, ведь россия продолжает дестабилизировать его через свою фронду, агентуру влияния, дезинформацию.

Необходимо прекратить политические споры, спекуляции вокруг выборов, единство элит.

Финансовая и социально-экономическая выживаемость Украины в 2024-2025 годах требует международной и внутренней мобилизации.

Украинские власти активизировали борьбу с коррупцией, работу по созданию благоприятного бизнес-климата, страхованию военных рисков. Как результат, даже несмотря на войну, Украина уже является предметом экономического и инвестиционного интереса со стороны компаний со всего мира.

В послевоенный период необходимо восстановление инфраструктуры и экономики, преодоление гуманитарного и демографического кризиса, восстановление разрушенной войной окружающей среды, усиление возможностей государственных институций, развитие политической нации и многое другое. Речь идет также о реинтеграции деоккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц и беженцев, демобилизации и социализации участников боевых действий.

Необходима национальная трансформация послевоенной Украины посредством партнеров с инвестированием в "глобальный проект Украины" в сверхбольших масштабах и создании целых систем под ключ.

"В целом на повестке дня стоит вопрос изменения в Украине подходов к мышлению, стратегированию, внедрению новой философии государственного управления и общественной жизни в целом", — отметил Данилов.

Также Данилов отметил, что Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны в Украине, прекращению огня.

Напомним, ранее, как писал "Телеграф", секретарь СНБО назвал семь уроков войны с россией.