Данилов выступил за изменения в работе Telegram-каналов: что он предлагает

Telegram-каналі должны придерживаться общепринятых журналистских стандартов

Секретарь СНБО Алексей Данилов выступает против анонимности деятельности Telegram-каналов. Отсутствие какой-либо ответственности, по его мнению, помогает распространять российские нарративы, заявил он.

Об этом он написал в Facebook. Данилов подчеркнул, что ответственные за распространение информации, охватывающей и влияющей на миллионную аудиторию, должны быть известны.

"Главная угроза деятельности определенной группы Telegram-каналов – это анонимность их владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, сфальсифицированной и заведомо манипулятивной информации. С учетом этих особенностей российский режим широко использует Telegram-площадки с целью попыток дестабилизации украинского общества", — написал секретарь СНБО.

Он назвал главное требование к деятельности Telegram-каналов – деанонимизация их работы. Также они должны соблюдать общепринятые журналистские стандарты.

"Профилактика угрозы – медиаграмотность и постоянная работа по выявлению и разоблачению фактов дезинформации и манипуляций. Параллельно с этим должен идти процесс создания качественного информационного продукта, формирования ситуации контентного доминирования в украинском Telegram-сегменте", — резюмировал Данилов.

Как писал "Телеграф", ранее Данилов дал прогноз, закончится ли полномасштабная война в 2024 году. Он рассказал, от чего это зависит.