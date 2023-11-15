Данілов виступив за зміни у роботі Telegram-каналів: що він пропонує

Telegram-каналі мають дотримуватися загальноприйнятих журналістських стандартів

Секретар РНБО Олексій Данілов виступає проти анонімності діяльності Telegram-каналів. Відсутність будь-якої відповідальності, на його думку, допомагає поширювати російські наративи, заявив він.

Про це він написав у Facebook. Данілов наголосив, що відповідальні за поширення інформації, що охоплює та впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі.

"Головна загроза діяльності певної групи Telegram-каналів – це анонімність їх власників та відсутність будь-якої відповідальності за поширення неперевіреної, сфальсифікованої та свідомо маніпулятивної інформації. З урахуванням цих особливостей російський режим широко використовує Telegram-майданчики з метою спроб дестабілізації українського суспільства", — пише секретар РНБО

Він назвав головну вимогу до діяльності Telegram-каналів – деанонімізація їхньої роботи. Також вони повинні дотримуватися загальноприйнятих журналістських стандартів.

"Профілактика загрози — медіаграмотність та постійна робота з виявлення та викриття фактів дезінформації та маніпуляцій. Паралельно з цим має йти процес створення якісного інформаційного продукту, формування ситуації контентного домінування в українському Telegram-сегменті", — резюмував Данілов.

Як писав "Телеграф", раніше Данілов дав прогноз, чи закінчиться повномасштабна війна у 2024 році. Він розповів, чого це залежить.