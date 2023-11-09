Когда закончится война в Украине? Данилов рассказал, ждать ли победы в 2024 году

На окончание войны влияет ряд факторов

Победа над российскими оккупантами зависит не только от Украины. О том, возможно ли закончить войну в грядущем 2024 году рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, власти делают все возможное для этого. Но есть еще один важнейший фактор, сказал он в эфире телемарафона.

По словам Данилова, на завершение войны сильно влияют поставки ВСУ современного западного оружия.

"Я бы очень хотел, чтобы она в 24-м году закончилась. Мы для этого будем делать все необходимое. Но здесь надо быть искренним и сказать, что не все от нас зависит. Много, но не все. Очень многое зависит от партнеров", — сказал он.

Чиновник отметил, что некоторые западные партнеры продолжают задерживать поставки оружия. Аргументируют такие решения тем, что не хотят "раздражать Путина". "Вы эту мерзость ничем уже раздражать не можете, она больна на голову. Делать какие-то дальновидные выводы, какие-то дипломатические реверансы в отношении России — это пустая трата времени. Нам нужна победа, и она обязательно будет", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что в начале войны Украина имела только четыре западных вида вооружения: "Нлав", "Джавелин", "Стингер" и "Байрактар".

Он подчеркнул, что сегодня ситуация кардинально изменилась. ВСУ уже использует более современные средства поражения.

Ранее "Телеграф" писал, что для Украины наступят невеселые времена, но выход из войны только один.