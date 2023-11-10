Биолаборатории и боевые комары уже не в моде: россия начала новую ИПСО против Украины

В рф пугают мир новой экологической катастрофой

Российские пропагандисты продолжают проводить против Украины информационно-психологические операции (ИПСО). На этот раз темой стали не биолаборатории, а проблемы с хранением радиоактивных отходов.

Одиозная пресс-секретарь МИД россии мария захарова заявила, что украинские власти якобы не выделяют финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода в городе Каменское Днепропетровской области. По ее словам, это может привести к экологической катастрофе.

Захарова отметила, что на территории этого предприятия хранится 42 млн тонн опасных радиоактивных отходов. Для них на предприятии и за его пределами существует несколько хранилищ и цех по получению закиси-окиси урана, занимающие общую площадь около 600 га.

"Эти отходы являются значительным и опасным источником загрязнения окружающей среды. Высокая вероятность попадания около 12 млн тонн РАО в Днепр и грунтовые воды вследствие возможного подмывания дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притоки Коноплянки. Около 14 тонн радиоактивной пыли разносится по окрестностям, в частности попадает на сельскохозяйственные угодья", — заявила она.

Как известно, Приднепровский химический завод — бывшее государственное предприятие, специализирующееся на переработке урановой руды, производстве фосфатных удобрений из продуктов уранового производства, синтетических сорбентов и экстрагентов, химических солей и веществ, редкоземельной продукции, циркония и т.д. В 2003 году была утверждена программа Кабмина продолжительностью 11 лет о "приведении опасных объектов бывшего производственного объединения "Приднепровский химический завод" в экологически безопасное состояние и обеспечение защиты населения от вредного воздействия ионизирующего излучения".

Город Каменское на карте

Напомним, ранее в минобороны россии заявили, что США якобы возобновили программу строительства "биолабораторий" в Украине.