Біолабораторії та бойові комарі вже не в моді: росія почала нову ІПСО проти України

У рф лякають світ новою екологічною катастрофою

Російські пропагандисти продовжують проводити проти України інформаційно-психологічні операції (ІПСО). Цього разу темою стали не біолабораторії, а начебто проблеми зі зберіганням радіоактивних відходів.

Одіозна прессекретарка МЗС рф марія захарова заявила, що українська влада начебто не виділяє фінансування на забезпечення екологічної безпеки об'єктів Придніпровського хімічного заводу в місті Кам'янське Днепропетровської області. За її словами, це начебто може призвести до екологічної катастрофи.

захарова зазначила, що на території цього підприємства зберігається 42 млн тонн небезпечних радіоактивних відходів. Для них на підприємстві та за його межами існує кілька сховищ та цех для одержання закису-окису урану, що займають загальну площу близько 600 га.

"Ці відходи є значним та небезпечним джерелом забруднення навколишнього середовища. Висока ймовірність попадання близько 12 млн тонн РАВ у Дніпро та ґрунтові води внаслідок можливого підмивання дамби одного зі сховищ, розташованого за 800 метрів від річки та її припливу Коноплянка. Близько 14 тонн радіоактивного пилу щорічно розноситься околицями, зокрема потрапляє на сільськогосподарські угіддя", — заявила вона.

Як відомо, Придніпровський хімічний завод — колишнє державне підприємство, що спеціалізувалося на перероблюванні уранової руди, на виробництві фосфатних добрив з продуктів уранового виробництва, синтетичних сорбентів та екстрагентів, хімічних солей та речовин, рідкоземельної продукції, цирконію тощо. У 2003 році була затверджена програма Кабміну тривалістю 11 років про"приведення небезпечних об'єктів колишнього виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання".

Місто Кам'янське на карті

Нагадаємо, раніше у міноборони росії заявили, що США нібито відновили програму будівництва "біолабораторій" в Україні.