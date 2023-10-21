Російські пропагандисти зламалися: "наїхали" на путіна та захарову (відео)

Один з пропагандистів вже поплатився

На тлі агресивної та божевільної політики російської влади, навіть у їх власних пропагандистів починають розплющуватися очі. Деякі з них починають дозволяти собі відверті висловлювання.

Так, український адвокат і проросійська пропагандистка Тетяна Монтян назвала президента рф володимира путіна "ху*лом", а пропагандист Євген Сатановський з каналу Соловйов Live пройшовся по прес-секретарю МЗС росії Марії Захаровій, назвавши її "шмарою, що сильно випиває". Відео із фрагментами їхніх яскравих висловів опубліковано у соціальній мережі Х (колишній twitter) Ларою Філінською.

"Якби путін не був таким дурним х*йлом, цього б всього не було. Його ніхто не змушував віджимати цілий Крим. Якщо ми вже так боялися, що ось-ось увійде НАТО, ну, візьми ти Севастополь під свій контроль, і не кажи, що це частина території росії, не анексуй, а ось, ми ось тут ось посидимо, тут наші бази, доки у Києві не з’явиться договороспроможний уряд… І приводу б нікому не дав, і сам би собі гирю на шию не повісив, але ні, дуже ж захотілося Крим наш", — сказала Монтян.

Журналіст, з яким вона розмовляла, відповів, що у Криму, мовляв, більшість людей проголосували за приєднання до росії. На це Монтян сказала, що й так очевидно, — це зовсім не так.

"Та не голосували вони, мені не треба розповідати, я звідти родом… Ніхто не ходив на цей референдум", — заявила Монтян.

Своєю чергою Сатановський розлютився на захарову через заяви, які вона зробила з приводу війни Ізраїлю та ХАМАС. Вона закликала Ізраїль "надати докази своєї непричетності до ударів по лікарні в Газі", заявивши, що це "злочин і акт розлюднення".

Сатановський не лише пропагандист, а й один із головних російських експертів з політики Ізраїлю, країн Близького та Середнього Сходу. Висловлювання Захарової його так обурили, що він навіть не намагався підбирати слова.

"От маша захарова, яка, в принципі, євреїв не особливо любить, а Ізраїль терпіти не може й особливо це не приховує… Ще одна шмара, що сильно випиває, яка у нас, однак, спікер нашого МЗС", – сказав Сатановський.

Однак Сатановському його відвертість вже вартувала посади. Пропагандист володимир соловйов, на чиєму каналі працював Сатановський, попросив вибачення перед МВС і захаровою за "абсолютно несправедливі за змістом і неприпустимі за формою висловлювання". Він додав, що ухвалив рішення звільнити Сатановського зі свого каналу.

Як розповідав "Телеграф", російські пропагандисти впали у справжню істерику через поновлення роботи чорноморських портів. Вони вимагали "утюжити Миколаїв та Одесу".

Нагадаємо, нещодавно путін відвідав Китай, але його візит замість якогось тріумфального прориву, про який мріяла кремлівська пропаганда, він став чимось пересічним. Експерти розповіли "Телеграфу" свої думки про цю подію: Провал путіна в Китаї: причини та наслідки