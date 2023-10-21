Российские пропагандисты сломались: "наехали" на путина и захарову (видео)

Один из пропагандистов уже поплатился

На фоне агрессивной и безумной политики российских властей, даже у их собственных пропагандистов начинают открываться глаза. Некоторые из них начинают позволять себе откровенные высказывания.

Так, украинский адвокат и пророссийская пропагандистка Татьяна Монтян назвала президента рф владимира путина "ху*лом", а пропагандист Евгений Сатановский с канала Соловьев Live, прошелся по пресс-секретарю МИД россии Марии Захаровой, назвав ее "сильно выпивающей шмарой". Видео с фрагментами их ярких высказываний опубликованы в социальной сети Х (бывший twitter) Ларой Филинской.

"Если бы путин не был таким глупым х*йлом, этого бы всего не было. Его никто не заставлял отжимать целый Крым. Если мы уж так боялись, что вот-вот войдет нато, ну, возьми ты Севастополь под свой контроль, и не говори, что это часть территории россии, не аннексируй, а вот, мы вот тут вот посидим, тут наши базы, пока в Киеве не появится договороспособное правительство … И повода бы никому не дал, и сам бы себе гирю на шею не повесил, но нет, очень же захотелось Крым наш", — сказала Монтян.

Журналист, с которым она беседовала, возразил, что в Крыму, дескать, большинство людей проголосовало за присоединение к россии. На это Монтян сказала, то, что и так очевидно — это совсем не так.

"Та не голосовали они, мне не надо рассказывать, я оттуда родом … Никто не ходил на этот референдум", — заявила Монтян.

В свою очередь Сатановский разозлился на захарову из-за заявлений, которые она сделала по поводу войны Израиля и ХАМАС. Она призвала Израиль "предоставить доказательства своей непричастности к ударам по больнице в Газе", заявив что это "преступление и акт расчеловечения".

Сатановский же не только пропагандист, но и один из главных российских экспертов по политике Израиля, стран Ближнего и Среднего Востока. Высказывания Захаровой его настолько возмутили, что он даже не пытался подбирать слова.

"Вот маша захарова, которая, в принципе, евреев не особо любит, а Израиль терпеть не может и особенно это не скрывает… Еще одна сильно выпивающяя шмара, которая у нас, однако, спикер нашего МИД", – сказал Сатановский.

Однако Сатановскому его откровенность уже стоила должности. Пропагандист владимир соловьев, на чьем канале работал Сатановский, принес свои извинения МВС и захаровой за "абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания". Он добавил, что принял решение уволить Сатановского со своего канала.

Как рассказывал "Телеграф", российские пропагандисты впали в настоящую истерику из-за возобновления работы черноморских портов. Они требовали "утюжить Николаев и Одессу".

Напомним, недавно путин посетил Китай, но его визит вместо некого триумфального прорыва, о котором грезила кремлевская пропаганда, он стал чем-то заурядным. Эксперты рассказали "Телеграфу" своим мнением об этом событии: Провал путина в Китае: причины и последствия