Укр

"Даже Зеленский сможет задать вопрос": в кремле анонсировали прямую линию с путиным

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Задать вопрос якобы может каждый
Задать вопрос якобы может каждый. Фото росСМИ

Отбирать их будет лично путин

Президент россии владимир путин 14 ноября подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции. Пресс-секретарь диктатора заявил, что задать вопрос путину сможет даже глава Украины Владимир Зеленский.

Как пишут росСМИ, совмещенный формат в рф используют не впервые. Ранее он уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия. Что мешает сейчас — не уточняется.

песков рассказал, что принимать вопросы для путина от граждан начнут 1 декабря. Он добавил, что пресс-конференция и прямая линия с главой рф не будет иметь ограничений по времени, это "всегда продолжительное мероприятие". Он также заявил, что просить что-либо у диктатора через сайт или колл-центр возможно из любой точки мира.

"Даже Зеленский сможет задать вопрос путину во время Прямой линии", — заявил он.

В "Народном фронте", который занимается сборов вопросов российскому президенту рассказали, как их будут отбирать. Все просто — их будет выбирать сам путин.

Как сообщал "Телеграф", путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 – 2026 годы. Интересно, что расходы оккупантов на армию достигли рекорда со времен СССР. Согласно документу, в кремле намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

Теги:
#Владимир Путин #Дмитрий Песков #Прямая линия