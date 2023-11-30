"Навіть Зеленський зможе поставити запитання": у кремлі анонсували пряму лінію з путіним

Відбирати їх буде особисто путін

Президент росії володимир путін 14 листопада підіб’є підсумки року у форматі суміщеної прямої лінії та підсумкової пресконференції. Прессекретар диктатора заявив, що поставити питання путіну зможе навіть глава України Володимир Зеленський.

Як пишуть росЗМІ, суміщений формат у росії використовують не вперше. Раніше він уже застосовувався у 2020 році, коли провести обидва заходи в колишньому вигляді завадила пандемія. Що заважає зараз – не уточнюється.

пєсков розповів, що приймати питання для путіна від громадян розпочнуть 1 грудня. Він додав, що пресконференція та пряма лінія з главою росії не матиме обмежень у часі, це "завжди тривалий захід". Він також заявив, що спитати щось у диктатора через сайт чи кол-центр можливо з будь-якої точки світу.

"Навіть Зеленський зможе поставити питання путіну під час Прямої лінії", — заявив він.

У "Народному фронті", який займається зборами питань російському президенту розповіли, як їх відбиратимуть. Все просто — їх обиратиме сам путін.

Як повідомляв "Телеграф", путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024 – 2026 роки. Цікаво, що витрати окупантів на армію досягли рекорду з часів СРСР. Згідно з документом, у кремлі мають намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.