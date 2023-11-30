Олена Зеленська увійшла до рейтингу найвпливовіших жінок світу

Перша леді України Олена Зеленська потрапила до топу найвпливовіших жінок світу. До того ж рейтингу увійшли актриса Марго Роббі, співачка Бейонсе, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді.

Список "25 найвпливовіших жінок 2023 року" склала британська газета Financial Times. Дружину українського президента до списку додала прем’єр Естонії Кая Каллас.

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